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У Криму призовникам окупанти обіцяють службу під Херсоном до кінця "спецоперації", - Генштаб

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Крим, Неділя 25 вересня 2022 18:57
У Криму призовникам окупанти обіцяють службу під Херсоном до кінця "спецоперації", - Генштаб Фото: призовникам у Криму обіцяють службу під Херсоном до кінця "спецоперації" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Криму так звана "влада" вручила вже близько однієї тисячі повісток місцевим мешканцям, обіцяючи, що воювати вони будуть виключно в окупованій Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

"У місті Севастополь тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток", - йдеться в повідомленні.

Військові додають, що представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої "спеціальної операції".

Як повідомлялося, раніше окупаційний "глава" Криму, колаборант Сергій Аксьонов заявив, що план по призиву у Криму виконано "в повному обсязі".

Нагадаємо, в окупованому Криму чоловікам заборонили залишати півострів через Керченський міст з 19 вересня, якщо вони не отримають дозвіл від "військкоматів".

Крім цього РБК-Україна давало поради про те, як уникнути мобілізації в Криму.

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