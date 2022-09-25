В Крыму призывникам оккупанты обещают службу под Херсоном до конца "спецоперации", - Генштаб

В оккупированном Крыму так называемая "власть" вручила уже около тысячи повесток местным жителям, обещая, что воевать они будут исключительно в оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

Военные добавляют, что представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции".

"В городе Севастополь временно оккупированной Автономной Республики Крым, мужчинам призывного возраста вручено около одной тысячи повесток", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее оккупационный "глава" Крыма, коллаборант Сергей Аксенов заявил, что план по призыву в Крыму выполнен "в полном объеме".

Напомним, в оккупированном Крыму мужчинам запретили покидать полуостров через Керченский мост с 19 сентября, если они не получат разрешение от "военкоматов".

Кроме этого, РБК-Украина давало советы о том, как избежать мобилизации в Крыму.

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