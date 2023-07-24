У Криму повідомляють про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів

"Бомблять аеродром у Красногвардійському с.Веселе", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання до складу боєприпасів.

"Сталося попадання до складу боєприпасів у Джанкойському районі", - написав він. За його даними, півострів атакували 11 безпілотників.

Аксьонов також повідомив, що призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь. "Схеми об'їзду буде опубліковано", - написав він.

Також публікуються відео вибухів.

Вибухи у Москві

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня в Москві пролунало кілька вибухів. Одним із них пошкоджено будинок за адресою Комсомольський проспект, 17. Будівля розташована поряд з Міноборони та ГУР РФ. Від місця падіння дрону до будівлі Міноборони РФ - всього близько 150 метрів та кілька хвилин ходьби.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, 22 липня, у Червоногвардійському районі Криму пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада відразу заявила про "наліт безпілотників".

Пізніше повідомлялося про "приліт" до нафтобази та російський склад, розташований на аеродромі у селищі Жовтневе. У ЗСУ підтвердили удар по Криму.