RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму сообщают о взрывах на военном аэродроме

Фото: Беспилотники атаковали военный аэродром в Крыму
Автор: Александр Белоус

В оккупированном российскими войсками Крыму сегодня утром раздались взрывы. Сообщают о попадании в военные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал ЧП.Симферополь.

"Бомбят аэродром в Красногвардейском с.Веселое", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе", - написал он. По его данным, полуостров атаковали 11 беспилотников.

Аксенов также сообщил, что приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. "Схемы объезда будут опубликованы", - написал он.

Также публикуются видео взрывов на складе боеприпасов.

Взрывы в Москве

Напомним, в ночь на 24 июля в Москве прозвучало несколько взрывов. Одним из них поврежден дом по адресу Комсомольский проспект, 17. Здание расположено рядом с Минобороны и ГУР РФ. От места падения дрона до здания Минобороны РФ - всего около 150 метров и несколько минут ходьбы.

Взрывы в Крыму

Напомним, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма прогремели мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о "налете беспилотников".

Позже сообщалось о "прилете" в нефтебазу и российский склад, расположенный на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим