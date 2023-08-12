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В районі Керчі лунають вибухи, біля Кримського мосту майорить дим

Фото: в районі Керчі лунають вибухи, біля Кримського мосту майорить дим (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Сергій Пишкін

В Криму, в районі Керчі, лунають вибухи. Над Керченським мостом майорить дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як пише видання, очевидці стверджують про звуки вибухів в районі Керчі. 

Тим часом мережею ширяться фотографії з Кримським мостом, над яким майорить дим. Зокрема рух автотранспорту тимчасово призупинено

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

"Робота" ППО 

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує про нібито роботу ППО. За його словами Кримський міст "не пошкоджено". 

"У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджено", - написав Аксьонов. 

 

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