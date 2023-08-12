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В районе Керчи раздаются взрывы, у Крымского моста развевается дым

Фото: в районе Керчи раздаются взрывы, у Крымского моста развевается дым (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Сергей Пышкин

В Крыму, в районе Керчи, раздаются взрывы. Над Керченским мостом развевается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как пишет издание, очевидцы утверждают о звуках взрывов в районе Керчи.

Между тем сетью распространяются фотографии с Крымским мостом, над которым развевается дым. В частности, движение автотранспорта временно приостановлено.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

"Работа" ПВО 

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов утверждает о якобы работе ПВО. По его словам Крымский мост "не поврежден". 

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", - написал Аксенов.

Удары по Крымскому мосту

Страна-террорист построила Керченский мост после оккупации Крыма в 2014 году. Сейчас враг использует конструкцию для переброски военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы на мосту прозвучали уже в октябре 2022 года. Как отметил глава СБУ Василий Малюк, это была спецоперация его подчиненных.

В частности 17 июля в результате атаки надводных дронов на Крымском мосту также были разрушены два пролета.

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