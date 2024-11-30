У Криму повідомляють про вибухи і стрілянину: перші подробиці

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Після цього весь півострів перетворився на масштабну військову базу.

Сили оборони України, вважаючи військові об'єкти РФ у Криму законними цілями для ударів, постійно обстрілюють їх. Як наслідок, на півострові постійно лунають вибухи.

Зокрема, вибухи в Криму прогриміли 29 листопада. Повідомлялося, що ймовірно удар прийшовся по зенітному ракетному комплексу С-400.

Пізніше з'ясувалось, що українські розвідники вразили одразу три радіолокаційні станції (РЛС) окупантів. Операція була проведена в Криму як раз 29 листопада.

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