В Крыму сообщают о взрывах и стрельбе: первые подробности

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого весь полуостров превратился в масштабную военную базу.

Силы обороны Украины, считая военные объекты РФ в Крыму законными целями для ударов, постоянно обстреливают их. Как следствие, на полуострове постоянно гремят взрывы.

В частности, взрывы в Крыму прогремели 29 ноября. Сообщалось, что вероятно удар пришелся по зенитному ракетному комплексу С-400.

Позже выяснилось, что украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции (РЛС) оккупантов. Операция была проведена в Крыму как раз 29 ноября.

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