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У Криму повідомляють про вибухи і стрілянину: перші подробиці

Крим, Субота 30 листопада 2024 13:22
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У Криму повідомляють про вибухи і стрілянину: перші подробиці Фото: у Криму повідомляють про вибухи і стрілянину 30 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму лунають вибухи 30 листопада. Також повідомляють про стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

"Стрілянину і вибухи чують по всьому Південному березі Криму", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, звуки стрілянини чути в районі Сімеїзу.

"Стріляють довго і багато", - зазначає “Кримський вітер”.

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Після цього весь півострів перетворився на масштабну військову базу.

Сили оборони України, вважаючи військові об'єкти РФ у Криму законними цілями для ударів, постійно обстрілюють їх. Як наслідок, на півострові постійно лунають вибухи.

Зокрема, вибухи в Криму прогриміли 29 листопада. Повідомлялося, що ймовірно удар прийшовся по зенітному ракетному комплексу С-400.

Пізніше з'ясувалось, що українські розвідники вразили одразу три радіолокаційні станції (РЛС) окупантів. Операція була проведена в Криму як раз 29 листопада.

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