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В Крыму сообщают о взрывах и стрельбе: первые подробности

Крым, Суббота 30 ноября 2024 13:22
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В Крыму сообщают о взрывах и стрельбе: первые подробности Фото: в Крыму сообщают о взрывах и стрельбе 30 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму гремят взрывы 30 ноября. Также сообщается о стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

"Стрельбу и взрывы слышат по всему Южному берегу Крыма", - говорится в сообщении.

В частности, звуки стрельбы слышны в районе Симеиза.

"Стреляют долго и много", - отмечает "Крымский ветер".

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого весь полуостров превратился в масштабную военную базу.

Силы обороны Украины, считая военные объекты РФ в Крыму законными целями для ударов, постоянно обстреливают их. Как следствие, на полуострове постоянно гремят взрывы.

В частности, взрывы в Крыму прогремели 29 ноября. Сообщалось, что вероятно удар пришелся по зенитному ракетному комплексу С-400.

Позже выяснилось, что украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции (РЛС) оккупантов. Операция была проведена в Крыму как раз 29 ноября.

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