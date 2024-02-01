У Криму повідомляють про вибухи

Місцеві жителі зазначають, що вибухи були чути в Саках у західній частині Криму. Вибухи пролунали з боку міста Євпаторія.

Нагадаємо, що поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка знаходиться військовий аеродром. Там базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

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Вибухи у Криму 31 січня

Вчора у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Їх чули як в районі Севастополя, так поблизу міста Саки. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.

Також у мережі писали про нібито пожежу в районі аеродрому "Бельбек" після вибухів та роботи протиповітряної оборони окупантів. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зробив заяву, натякнувши на удар по аеродрому "Бельбек".

Сьогодні росЗМІ заявили, що на аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку.