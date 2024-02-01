RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму сообщают о взрывах

Иллюстративное фото: в Саках раздались взрывы 1 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму утром 1 февраля. Их слышали в Саках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Местные жители отмечают, что взрывы были слышны в Саках в западной части Крыма. Взрывы раздались со стороны города Евпатория.

Напомним, что вблизи города Саки в поселке Новофедоровка находится военный аэродром. Там базируется 43 истребительного авиационного полка Военно-воздушных сил РФ, поддерживающего российские войска на юге Украины. Группировка оккупантов имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

скриншот deepstatemap.live

Взрывы в Крыму 31 января

Вчера во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Их слышали как в районе Севастополя, так и вблизи города Саки. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в сети писали о якобы пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работы противовоздушной обороны оккупантов. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".

Сегодня росСМИ заявили, что на аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымвибухи