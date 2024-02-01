В Крыму сообщают о взрывах

Местные жители отмечают, что взрывы были слышны в Саках в западной части Крыма. Взрывы раздались со стороны города Евпатория.

Напомним, что вблизи города Саки в поселке Новофедоровка находится военный аэродром. Там базируется 43 истребительного авиационного полка Военно-воздушных сил РФ, поддерживающего российские войска на юге Украины. Группировка оккупантов имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

скриншот deepstatemap.live

Взрывы в Крыму 31 января

Вчера во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Их слышали как в районе Севастополя, так и вблизи города Саки. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в сети писали о якобы пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работы противовоздушной обороны оккупантов. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".

Сегодня росСМИ заявили, что на аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи.