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В Криму повідомляють про нові вибухи вночі. Тепер в окупованому Красноперекопську

Ілюстративне фото: в окупованому Красноперекопську у Криму пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На півночі тимчасово окупованого Криму в районі Красноперекопська (Яни Капу, адміністративний центр Перекопського району) вночі, 28 грудня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Серія вибухів прогриміла приблизно о першій годині ночі.

В мережі та пабліках пишуть, що було чотири вибухи, вони пролунали один за одним.

Красноперекопськ на карті (фото: скрін google.com/maps)

Між тим даних щодо причини такої нічної "бавовни" та можливих наслідків в цьому районі поки немає. Так, представники окупаційної "адміністрацій" ніяк не пояснюють інциденти.

Нічні вибухи у Криму

Зауважимо, що перед тим цієї ночі вибухи лунали в Севастополі в районі бухти. У пабліках писали про чотири-п'ять вибухів.

Своєю чергою місцевий гауляйтер розповідав про роботу систем протиповітряної оборони, та про нібито збиття безпілотника над Чорним морем.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 грудня ЗСУ в окупованій Феодосії у Криму знищили ВДК "Новочеркаськ" ЧФ РФ. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, це судно ворога було уражено крилатими ракетами.

Також з'явилися супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії. Як було видно на кадрах сервісу Planet.com, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", частково затонуло ще одне судно - попередньо, йдеться про старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".

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