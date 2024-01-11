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З'явився супутниковий знімок наслідків одного з нещодавніх ударів по Криму фото)

Крим , Четвер 11 січня 2024 11:52
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З'явився супутниковий знімок наслідків одного з нещодавніх ударів по Криму фото) Фото: аналітик із США опублікував знімок ударів ЗСУ по об'єктах РФ у Криму (Planet.Labs)
Автор: Ярослава Борзова

У мережі опублікували супутниковий знімок нещодавнього удару Збройних сил України по об'єкту у тимчасово окупованому Криму. На ньому видно ураження, які українські сили, ймовірно, нанесли ворогові напочатку січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" в Telegram.

"Супутникове зображення опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він не повідомив, про який об'єкт ідеться", - йдеться у матеріалі.

У виданні нагадали, що в перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак. Тоді представники ЗСУ та української розвідки заявляли про ураження на аеродромі в Саках.

Удари по Криму

Нагадаємо, за даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму внаслідок ударів 4 січня було знищено склади боєприпасів, а також уражено позицію радіолокаційних станцій (РЛС).

Крім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було вражено пункт з'єднання російських військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операцію було проведено за допомогою українських пілотів.

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