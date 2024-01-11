З'явився супутниковий знімок наслідків одного з нещодавніх ударів по Криму фото)

У мережі опублікували супутниковий знімок нещодавнього удару Збройних сил України по об'єкту у тимчасово окупованому Криму. На ньому видно ураження, які українські сили, ймовірно, нанесли ворогові напочатку січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" в Telegram .

"Супутникове зображення опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він не повідомив, про який об'єкт ідеться", - йдеться у матеріалі.

У виданні нагадали, що в перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак. Тоді представники ЗСУ та української розвідки заявляли про ураження на аеродромі в Саках.