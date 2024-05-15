Партизани з'ясували, що було уражено на аеродромі у Бельбеку

За інформацією партизанського руху "АТЕШ", на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ" .

"Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/год 80189)", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, на цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які окупанти використовували проти України.

Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.

Раніше, 14 березня, "АТЕШ" повідомляв про те, що на склад проникли агенти руху. Партизани опублікували координати об’єкта.

"Ми зауважили, що росіяни облаштували фальшиві склади для обману Сил оборони України. Однак нам про них відомо і всю інформацію було передано відповідним людям", - йдеться у повідомленні.

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