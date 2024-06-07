У Криму пошкоджено дві РЛС окупантів, є поранений

Фото: у Криму пошкоджено двох РЛС окупантів 7 червня (Getty Images)

Дві станції радіолокації (РЛС) пошкоджені внаслідок нічної атаки в Криму. Один окупант був поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Дві РЛС незначно пошкоджені внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі Криму", - йдеться у повідомленні. За даними Telegram-каналу, поранення отримав один військовослужбовець ЗС РФ. Раніше в Міноборони РФ прозвітували, що за ніч над Кримом збили 11 безпілотників.