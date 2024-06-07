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В Крыму повреждены две РЛС оккупантов, есть раненый

Крым, Пятница 07 июня 2024 10:32
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В Крыму повреждены две РЛС оккупантов, есть раненый Фото: в Крыму повреждены две РЛС оккупантов 7 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Две радиолокационные станции (РЛС) повреждены в результате ночной атаки в Крыму. Один оккупант был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Две РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, ранения получил один военнослужащий ВС РФ.

В Крыму повреждены две РЛС оккупантов, есть раненый

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Крымом сбили 11 беспилотников.

Потери РФ в Крыму

Главное управление разведки (ГУР) уничтожило российский буксир "Сатурн" в Крыму 6 июня.

Кроме того, 29 мая Силы обороны нанесли ракетные удары по Крымскому полуострову в результате чего повреждения получили два российских железнодорожных парома.

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