В Крыму повреждены две РЛС оккупантов, есть раненый

Две радиолокационные станции (РЛС) повреждены в результате ночной атаки в Крыму. Один оккупант был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ASTRA.

"Две РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, ранения получил один военнослужащий ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Крымом сбили 11 беспилотников.