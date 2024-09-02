У Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ, - ЗМІ

На дорогах тимчасово окупованого Криму помітили автомобілі 12-го управління Головного управління Міноборони Росії, яке відповідає за ядерні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" .

Зазначається, що 12-те Головне управління Міноборони РФ займається зберіганням, експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також входять Служба спеціального контролю, що стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.

Згідно з переліком цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів Збройних сил Росії, автомобілі 12-го управління позначаються кодом 39.

Як зазначається, автомобілі 12-го управління ГУМО РФ були помічені, зокрема, на дорогах Керчі та Керченського півострова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські військові вирішили в черговий раз посилити захист Кримського мосту та встановили там систему ППО "Панцир-С1".

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