В Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ, - СМИ

На дорогах временно оккупированного Крыма заметили автомобили 12-го управления Главного управления Минобороны России, которое отвечает за ядерные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, автомобили 12-го управления ГУМО РФ были замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова. Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств Вооруженных сил России, автомобили 12-го управления обозначаются кодом 39. Фото: в Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ (t.me/krymrealii) Отмечается, что 12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входят Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.