В Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ, - СМИ
На дорогах временно оккупированного Крыма заметили автомобили 12-го управления Главного управления Минобороны России, которое отвечает за ядерные боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
Как отмечается, автомобили 12-го управления ГУМО РФ были замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.
Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств Вооруженных сил России, автомобили 12-го управления обозначаются кодом 39.
Фото: в Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ (t.me/krymrealii)
Отмечается, что 12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входят Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.
Напомним, ранее мы сообщали, что российские военные решили в очередной раз усилить защиту Крымского моста и установили систему ПВО "Панцирь-С1".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.