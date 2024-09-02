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В Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ, - СМИ

Крым, Понедельник 02 сентября 2024 16:50
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В Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ, - СМИ Иллюстративное фото: российские военные в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На дорогах временно оккупированного Крыма заметили автомобили 12-го управления Главного управления Минобороны России, которое отвечает за ядерные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, автомобили 12-го управления ГУМО РФ были замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.

Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств Вооруженных сил России, автомобили 12-го управления обозначаются кодом 39.

В Крыму заметили военный транспорт &quot;ядерного&quot; управления Минобороны РФ, - СМИ

Фото: в Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ (t.me/krymrealii)

Отмечается, что 12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входят Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские военные решили в очередной раз усилить защиту Крымского моста и установили систему ПВО "Панцирь-С1".

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