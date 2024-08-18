У Криму помітили російський корабель-розвідник "Іван Хурс". Навесні його підбили ЗСУ

Біля берегів Криму помітили російський розвідувальний корабель. Йдеться про корабель "Іван Хурс", який раніше був уражений українськими захисниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Російський корабель-розвідник помітили у Севастополі. Фото зробили місцеві жителі, зображення опублікували у мережі у неділю, 18 серпня.
Фото: у Севастополі помітили російський корабель-розвідник "Іван Хурс" (t.me/Crimeanwind)
Відомо, що "Іван Хурс" - російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Перший серійний і один з двох кораблів проєкту 18280.
Корабель увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у червні 2018 року. Його назвали на честь начальника розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках - віцеадмірала Івана Хурса.
Корабель забезпечує зв'язок та управління флотом, може проводити радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу.
Додамо, що українські сили оборони уразили корабель "Іван Хурс" у березні 2024 року.
Нагадаємо, що Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 28 військових кораблів та один підводний човен. У цю статистику не входять менші катери та судна.
Україна змогла ефективно протистояти російському флоту у Чорному та Азовському морях завдяки морським дронам.
За даними Головного управління розвідки Міноборони, українські морські дрони Magura V5 за півтора року вразили 18 російських суден.
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