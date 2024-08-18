У Криму помітили російський корабель-розвідник "Іван Хурс". Навесні його підбили ЗСУ

Російський корабель-розвідник помітили у Севастополі. Фото зробили місцеві жителі, зображення опублікували у мережі у неділю, 18 серпня.

Фото: у Севастополі помітили російський корабель-розвідник "Іван Хурс" (t.me/Crimeanwind)

Відомо, що "Іван Хурс" - російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Перший серійний і один з двох кораблів проєкту 18280.

Корабель увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у червні 2018 року. Його назвали на честь начальника розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках - віцеадмірала Івана Хурса.

Корабель забезпечує зв'язок та управління флотом, може проводити радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу.

Додамо, що українські сили оборони уразили корабель "Іван Хурс" у березні 2024 року.