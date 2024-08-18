В Крыму заметили российский корабль-разведчик "Иван Хурс". Весной его подбили ВСУ

Российский корабль-разведчик был замечен в Севастополе. Фото сделали местные жители, изображение было опубликовано в сети в воскресенье, 18 августа.

Фото: в Севастополе заметили российский корабль-разведчик "Иван Хурс" (t.me/Crimeanwind)

Известно, что "Иван Хурс" - российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280.

Корабль вошел в состав Черноморского флота РФ в июне 2018 года. Его назвали в честь начальника разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979-1987 годах - вице-адмирала Ивана Хурса.

Корабль обеспечивает связь и управление флотом, может проводить радиоразведку и радиоэлектронную борьбу.

Добавим, что украинские силы обороны поразили корабль "Иван Хурс" в марте 2024 года.