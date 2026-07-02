У Криму після атаки палають підстанції, частина півострова без світла

2 липня в частині Кримського півострова знову зникло електропостачання, а також інтернет. Це сталося після атаки Сил оборони України на місцеві підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Телеграм-каналу "Крымский ветер".

Згідно з останніми даними, світло зникло в західних і північних районах Криму.

Частковий блекаут на півострові - наслідок ураження одразу двох потужних електропідстанції в Сакському районі. Після атак українських сил там спалахнули масштабні пожежі.

Йдеться про:

підстанцію 220 кВ "Донузлав" (вона є важливим вузлом енергосистеми),

(вона є важливим вузлом енергосистеми), підстанцію 110/35/10 кВ "Мітяєво" (це великий вузол електромереж, що забезпечує пониження високої напруги).

Також відомо, що в Криму тимчасово припинено електропостачання в таких населених пунктах і районах:

м. Армянськ;

м. Красноперекопськ;

м. Джанкой і Джанкойський район;

м. Євпаторія та міський округ;

Чорноморський район;

Сакський район.

Окрім того, у зв'язку з необхідністю балансування навантаження в Бахчисарайському районі тимчасово запроваджено обмеження електропостачання за графіком "3 години через 3 години".

Місцеві мешканців повідомляють, що у Криму не працюють десятки, якщо не сотні, пунктів видачі замовлень інтернет-маркетплейсу Wildberries. В оголошеннях вказано, що немає ні світла, ні інтернету.

Wildberries у Криму відчув перші наслідки блекауту 2 липня (Фото: Crimeanwind)