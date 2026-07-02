В Крыму после атаки горят подстанции, часть полуострова без света
2 июля в части Крымского полуострова снова исчезло электроснабжение, а также интернет. Это произошло после атаки Сил обороны Украины на местные подстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Телеграмм-канала "Крымский ветер".
Согласно последним данным, свет исчез в западных и северных районах Крыма.
Частичный блекаут на полуострове - следствие поражения сразу двух мощных электроподстанций в Сакском районе. После атак украинских сил там начались масштабные пожары.
Речь идет о:
- подстанции 220 кВ "Донузлав" (она является важным узлом энергосистемы),
- подстанции 110/35/10 кВ "Митяево" (это большой узел электросетей, обеспечивающий понижение высокого напряжения).
Также известно, что в Крыму временно прекращено электроснабжение в следующих населенных пунктах и районах:
- г. Армянск;
- г. Красноперекопск;
- г. Джанкой и Джанкойский район;
- г. Евпатория и городской округ;
- Черноморский район;
- Сакский район.
Кроме того, в связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно введено ограничение электроснабжения по графику "3 часа через 3 часа".
Местные жители сообщают, что в Крыму не работают десятки, если не сотни, пунктов выдачи заказов интернет-маркетплейса Wildberries. В объявлениях указано, что нет ни света, ни интернета.
Wildberries в Крыму ощутил первые последствия блэкаута 2 июля (Фото: Crimeanwind)
К слову, минувшей ночью Силы обороны Украины отработали не только по подстанциям в Крыму. Так, в России снова горит один из крупнейших НПЗ.
РБК-Украина уже опубликовало первые фото и видео "бавовны", которая накрыла РФ 2 июля.
Кстати, недавно ВСУ атаковали НПЗ в Уфе и военный завод в Пензе.