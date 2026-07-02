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В Крыму после атаки горят подстанции, часть полуострова без света

11:36 02.07.2026 Чт
2 мин
Стали известны первые последствия нового блэкаута
aimg Юлия Капитонова
В Крыму после атаки горят подстанции, часть полуострова без света Фото: часть Крыма снова без света и интернета (Getty Images)
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2 июля в части Крымского полуострова снова исчезло электроснабжение, а также интернет. Это произошло после атаки Сил обороны Украины на местные подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Телеграмм-канала "Крымский ветер".

Согласно последним данным, свет исчез в западных и северных районах Крыма.

Частичный блекаут на полуострове - следствие поражения сразу двух мощных электроподстанций в Сакском районе. После атак украинских сил там начались масштабные пожары.

Речь идет о:

  • подстанции 220 кВ "Донузлав" (она является важным узлом энергосистемы),
  • подстанции 110/35/10 кВ "Митяево" (это большой узел электросетей, обеспечивающий понижение высокого напряжения).

Также известно, что в Крыму временно прекращено электроснабжение в следующих населенных пунктах и районах:

  • г. Армянск;
  • г. Красноперекопск;
  • г. Джанкой и Джанкойский район;
  • г. Евпатория и городской округ;
  • Черноморский район;
  • Сакский район.

Кроме того, в связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно введено ограничение электроснабжения по графику "3 часа через 3 часа".

Местные жители сообщают, что в Крыму не работают десятки, если не сотни, пунктов выдачи заказов интернет-маркетплейса Wildberries. В объявлениях указано, что нет ни света, ни интернета.

В Крыму после атаки горят подстанции, часть полуострова без светаWildberries в Крыму ощутил первые последствия блэкаута 2 июля (Фото: Crimeanwind)

К слову, минувшей ночью Силы обороны Украины отработали не только по подстанциям в Крыму. Так, в России снова горит один из крупнейших НПЗ.

РБК-Украина уже опубликовало первые фото и видео "бавовны", которая накрыла РФ 2 июля.

Кстати, недавно ВСУ атаковали НПЗ в Уфе и военный завод в Пензе.

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