У Севастополі після атак на Кримський міст виник ажіотаж на заправках. Там уже обмежили продаж бензину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.
За їхніми даними, “місцева влада” вже запровадила обмеження на продаж бензину.
Водії можуть заправити повний бак. У каністри дозволяють налити не більше 20 літрів.
Також місцеві пабліки пишуть, що деякі люди купували по 200-500 літрів пального за один раз.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ натякнув на нічну атаку по Кримському мосту. Військові “привітали” лісабонський міст Васко да Гама зі званням найдовшого в Європі, яке раніше мав Кримський міст.
У Мінтрансі Росії повідомили, що через атаку дронів тимчасово зупинили рух поїздів залізничною частиною мосту.
Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 19 листопада Росія атакувала Україну дронами та ракетами.
Це були 98 ударних дронів Shahed і протикорабельні ракети “Онікс”, які запустили з окупованого Криму. До 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 69 дронів.