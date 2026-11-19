По их данным, "местные власти" уже ввели ограничения на продажу бензина.

Водители могут заправить полный бак. В канистры разрешают налить менее 20 л.

Также местные паблики пишут, что некоторые люди покупали по 200-500 литров горючего за раз.

Напомним, Генштаб ВСУ намекнул на ночную атаку по Крымскому мосту. Военные поздравили лиссабонский мост Васко да Гама со званием самого длинного в Европе, которое раньше имел Крымский мост.

В Минтрансе России сообщили, что из-за атаки дронов временно остановили движение поездов по железнодорожной части моста.