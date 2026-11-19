В Севастополе после атак на Крымский мост возник ажиотаж на заправках. Там уже ограничили продажу бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.
По их данным, "местные власти" уже ввели ограничения на продажу бензина.
Водители могут заправить полный бак. В канистры разрешают налить менее 20 л.
Также местные паблики пишут, что некоторые люди покупали по 200-500 литров горючего за раз.
Напомним, Генштаб ВСУ намекнул на ночную атаку по Крымскому мосту. Военные поздравили лиссабонский мост Васко да Гама со званием самого длинного в Европе, которое раньше имел Крымский мост.
В Минтрансе России сообщили, что из-за атаки дронов временно остановили движение поездов по железнодорожной части моста.
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 19 ноября Россия атаковала Украину дронами и ракетами.
Это были 98 ударных дронов Shahed и противокорабельные ракеты "Оникс", которые запустили из оккупированного Крыма. К 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 69 дронов.