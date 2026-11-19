РФ била по Україні протикорабельними ракетами та дронами: скільки збила ППО
У ніч на 19 листопада Росія атакувала Україну 98 ударними дронами Shahed і ракетами “Онікс”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил.
Чим атакував противник
З 18:00 18 листопада РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами “Онікс”, які Росія запустила з території окупованого Криму, а також 98 ударними дронами Shahed, 61 з яких - реактивні. Крім того, у небі були дрони "Гербера" та дрони-імітатори “Пародія”.
Безпілотники летіли з напрямків Орел, Курськ, Шаталове і Міллерово в Росії. Ще їх запускали з окупованих Донецька та Криму - з боку Гвардійського.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 69 дронів. Це Shahed (48 з них реактивні), "Гербера" та безпілотники інших типів.
Влучання засобів повітряного нападу зафіксовано на 18 локаціях. Кілька ударних дронів ще в повітрі, бойова робота триває.
Нагадаємо, ввечері 18 листопада російський дрон вдарив по Чугуєву на Харківщині.
Він влучив у 9-поверховий будинок, поранення дістали 60-річний чоловік і 75-річна жінка.
Також повідомлялося, що того ж дня росіяни кілька разів атакували дронами службовий об'єкт “Газмереж” на Дніпропетровщині.
Пошкоджено службовий транспорт, працівники не постраждали.