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В Криму партизани "залякують" окупантів українською символікою (фото)

Фото: в Криму партизани "залякують" окупантів українською символікою (t.me/ukr_sprotyv)
Автор: Наталія Кава

Партизани розмалювали графіті з українською символікою різні міста в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного супротиву.

Патріотичні малюнки можна помітити в Севастополі, Сімферополі, Керчі та Ялті. Окрім цього декілька малюнків з'явились і в древньому місті Херсонес.

"Кожен день, кожну мить українські партизани нагадують окупантам - Україна ніколи не підкориться ворогові. Ворог може спробувати відняти в нас землю, але ніколи не зможе ніколи відняти ані нашої гідності, ані нашої свободи", - сказано в повідомленні.

Партизани нагадали, що Україна ніколи не припинить боротись за свою незалежність і обов'язково поверне свої землі.

Фото: в Криму партизани "залякують" окупантів українською символікою (t.me/ukr_sprotyv)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Криму партизани звернулися до місцевого населення з проханням інформувати про скупчення російських військ.

Також у тимчасово окупованому Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії, автомобіль яких був підірваний на шляху до Сімферополя.

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