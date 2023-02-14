В Крыму партизаны "запугивают" оккупантов украинской символикой (фото)

Партизаны разрисовали граффити с украинской символикой разные города в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национального сопротивления.
Патриотические рисунки можно увидеть в Севастополе, Симферополе, Керчи и Ялте. Кроме этого, несколько рисунков появились и в древнем городе Херсонес.
"Каждый день, каждый миг украинские партизаны напоминают оккупантам - Украина никогда не подчинится врагу. Враг может попытаться отнять у нас землю, но никогда не сможет никогда отнять ни нашего достоинства, ни нашей свободы", - сказано в сообщении.
Партизаны напомнили, что Украина никогда не перестанет бороться за свою независимость и обязательно вернет свои земли.
Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Крыму партизаны обратились к местному населению с просьбой информировать о скоплении российских войск.
Также во временно оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии, автомобиль которых был взорван по пути в Симферополь.
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