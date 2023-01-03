UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму окупанти тримають кілька типів носіїв ядерної зброї, - ГУР

Фото: війська РФ тримають у Криму кілька типів носіїв ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Криму нині війська РФ містять носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування.

Про це заявив представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Черняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що військова розвідка України стежить за переміщеннями ядерної зброї РФ, зокрема тактичного рівня, і знає, де вона розташована.

"Військова розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами", - зазначив представник ГУР. .

За його словами, окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті "Феодосія-13" у селі Краснокам'янка, щоб підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів. Однак зараз невідомо, чи ці роботи завершені.

Говорячи про ризики завдання ядерного удару РФ, представник військової розвідки зазначив, що країна-окупант здатна на все.

"Однак сподіваємося, міжнародне співтовариство зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, щоб не привести миру до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій", - наголосив Черняк.

Раніше повідомлялося, що українська військова розвідка постійно стежить за російською ядерною зброєю та її переміщенням, а всі місця зберігання також відомі. Перед цим секретар РНБО України Олексій Данілов пояснив, чому ядерна риторика росіян затихла.

Раніше РБК-Україна писала про те, що за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, президент РФ Володимир Путін вдається до ядерної риторики, коли зневіряється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымЯдерна зброяВторгнення Росії до України