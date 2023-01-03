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В Крыму оккупанты держат несколько типов носителей ядерного оружия, - ГУР

Фото: войска РФ держат в Крыму несколько типов носителей ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Крыму в настоящее время войска РФ держат носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

Об этом заявил представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Черняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что военная разведка Украины следит за перемещениями ядерного оружия РФ, в частности, тактического уровня, и знает, где оно расположено.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма в настоящее время размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами", - отметил представитель ГУР.

По его словам, оккупанты осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в селе Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов. Однако сейчас неизвестно, завершены ли эти работы.

Говоря о рисках нанесения ядерного удара РФ, представитель военной разведки отметил, что страна-оккупант способна на все.

"Однако надеемся, международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-оккупанта, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий", - подчеркнул Черняк.

Ранее сообщалось, что украинская военная разведка постоянно следит за российским ядерным оружием и его перемещением, а все места хранения также известны. Перед этим секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, почему ядерная риторика россиян затихла.

Ранее РБК-Украина писало о том, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, президент РФ Владимир Путин прибегает к ядерной риторике, когда отчаивается.

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