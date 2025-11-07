В Крыму оккупанты размародерили украинский БДК "Константин Ольшанский" (фото)

В Севастополе россияне разграбили большой десантный корабль ВМС Украины "Константин Ольшанский", который был захвачен во время оккупации Крыма в 2014 году. От судна остался только корпус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как пишут в паблике, судно якобы поставили "на ремонт" в 13-й судоремонтный завод Черноморского флота РФ в Килен-бухте. Однако от корабля остался только корпус.

"От корабля фактически только корпус остался. Нет герметичных дверей, на иллюминаторах отсутствуют гермостворки, внутри все сияет пустотой. На баке нет крышки танкового отсека, также отсутствует аппарель", - говорится в сообщении.

Ранее неоднократно сообщалось, что оккупанты используют "Константина Ольшанского" как "донора" для запчастей, которые снимают для ремонта однотипных больших десантных кораблей проекта 775, находящихся на вооружении российского флота.

На обнародованных снимках заметно, что корабль практически полностью разграблен, а его восстановление, вероятно, невозможно.

Фото: после лет мародерства "Константин Ольшанский" превратился в пустой корпус (t.me/Crimeanwind)

Что известно о корабле "Константин Ольшанский"

Большой десантный корабль "Константин Ольшанский" принадлежал Военно-Морским Силам Украины и был одним из крупнейших кораблей этого класса в составе флота.

Его построили в Польше в 1985 году по проекту 775. Корабль предназначался для транспортировки морской пехоты, боевой техники и грузов, а также для высадки десанта на необорудованное побережье.

После распада СССР "Константин Ольшанский" перешел в состав ВМС Украины и принимал участие во многих международных учениях, в частности в операциях НАТО по поддержанию безопасности на море. Он стал одним из символов украинского флота.

Захват россиянами в Крыму

Во время оккупации Крыма в марте 2014 года большой десантный корабль "Константин Ольшанский" вместе с шестью украинскими судами был заблокирован в Донузлаве после того, как российские военные затопили несколько своих старых кораблей.

20 марта оккупанты выдвинули ультиматум перейти на сторону России, однако экипаж "Константина Ольшанского" отказался и остался верен присяге. Украинские моряки держали оборону вместе с тральщиком "Черкассы".

24 марта около 200 российских военных штурмом захватили корабль. Перед этим экипаж успел вывести из строя двигатели и электронику, чтобы корабль не достался врагу в исправном состоянии.

С осени 2014 года судно находится на стоянке Черноморского флота РФ в Севастополе.