Партизани в Криму виявили перекидання розконсервованих радянських гаубиць (відео)

Партизани помітили перекидання радянських гаубиць Д-20, які росіяни зняли з консервації.

На каналі повідомляють, що на вокзалі "Острякове" у смт Гвардійське, за останні 2 тижні почастішали випадки перекидання різних знарядь та техніки за маршрутом у бік Джанкоя, найімовірніше на Запорізький напрям (Мелітополь). Кримські лікарні заповнені пораненими саме із цього напряму.

"Примітно, що саме гаубиця Д-20 (152мм) у своїй модифікації Д-22 використовується на САУ 2С3 "Акація", знищення яких дуже почастішало на фронті", - додали в повідомленні.

У Гвардійському, крім залізничного вокзалу, знаходиться аеродром, який окупанти використовують для власних потреб.

Фото: Гвардійське на карті (DeepState)

Ситуація у Криму

Раніше ми писали, що партизани в Криму потрапили в окопи росіян поблизу Феодосії та знайшли оборонні рубежі та вогневі точки. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ та активно проводять роботи з копання окопів.

Також ми повідомляли, що окупанти почали облаштовувати вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії. Партизани виклали фото.

Раніше ми повідомляли, що прокуратура АР Крим повідомила про підозру дев'яти колаборантам із півострова. Вони укладали контракти з окупаційною владою і виконували їхнє оборонне замовлення.