В Криму окупанти наказали "верхівці" держпідприємств РФ готуватися до евакуації

Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як уточнюють в Центрі, евакуюватись мають не лише представники "верхівки", але й їх родини.

"Поки йдеться про оплачувану відпустку", - додають у ЦНС.