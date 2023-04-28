В Крыму оккупанты приказали "верхушке" госпредприятий РФ готовиться к эвакуации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Такая информация поступает как из государственных банков, так и Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мерах по подготовке", - говорится в сообщении.

В частности, как уточняют в Центре, эвакуироваться должны не только представители "верхушки", но и их семьи.

"Пока речь идет об оплачиваемом отпуске", - добавляют в ЦНС.