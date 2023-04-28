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В Крыму оккупанты приказали "верхушке" госпредприятий РФ готовиться к эвакуации

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 15:44
В Крыму оккупанты приказали "верхушке" госпредприятий РФ готовиться к эвакуации Фото: в Крыму оккупанты приказали "верхушке" госпредприятий РФ готовиться к эвакуации (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Такая информация поступает как из государственных банков, так и Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мерах по подготовке", - говорится в сообщении.

В частности, как уточняют в Центре, эвакуироваться должны не только представители "верхушки", но и их семьи.

"Пока речь идет об оплачиваемом отпуске", - добавляют в ЦНС.

Как сообщалось, на временно оккупированном полуострове Крым россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай возникновения "угроз".

К тому же, спутниковые снимки показывают, что с ключевой базы на севере Крыма забрали военную технику. Ранее на объекте возле села Медведевка и недалеко от границы с Херсонской областью размещалось значительное количество бронетехники.

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