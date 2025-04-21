В Крыму оккупанты массово перемещают технику и системы ПВО, - партизаны
Во временно оккупированном Крыму российские войска массово перемещают технику и средства противовоздушной обороны. Часто этот процесс хаотичен и не скоординирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
"Агенты "АТЕШ" сообщают, что оккупанты начали массово перемещать технику и средства ПВО по всему Крымскому полуострову. Часто этот процесс не скоординирован и хаотичен", - говорится в сообщении.
По информации от агентов движения из числа военнослужащих Вооруженных сил России, в Крыму пытаются усилить меры безопасности.
"Но на земле все сводится к тому, что технику перевозят туда-сюда без конкретного плана, и это больше похоже на панику, чтобы отчитаться начальству о проведенных мероприятиях. Ситуация напоминает период 2023-2024, когда по Крыму активно нанесли удары", - отметили в "АТЕШ".
Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за действиями россиян на полуострове и передают всю важную информацию Силам обороны Украины.
Фото: в Крыму оккупанты массово перемещают технику и системы ПВО (t.me/atesh_ua)
Ситуация в Крыму
Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе фиксируют массовый вывоз семей старшего офицерского состава Черноморского флота РФ. Они спешно покидают крымский полуостров.
Также партизаны "АТЕШ" рассказали, что ситуация с российскими военными на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра является критической. Подпольщики сообщили, что раненых захватчиков вывозят резиновыми лодками, а запасы доставляют дронами.
В марте агенты партизанского движения рассказали о полном упадке судостроительной отрасли оккупированного Севастополя. Отмечалось, что заводы, которые ранее работали на нужды российского флота, превратились в склады и ремонтные площадки.
А в середине марта в "АТЕШ" рассказали, что РФ скрывает корабли в бухтах Севастополя, опасаясь ударов со стороны Сил обороны Украины.
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