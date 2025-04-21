В Крыму оккупанты массово перемещают технику и системы ПВО, - партизаны

Во временно оккупированном Крыму российские войска массово перемещают технику и средства противовоздушной обороны. Часто этот процесс хаотичен и не скоординирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" сообщают, что оккупанты начали массово перемещать технику и средства ПВО по всему Крымскому полуострову. Часто этот процесс не скоординирован и хаотичен", - говорится в сообщении.

По информации от агентов движения из числа военнослужащих Вооруженных сил России, в Крыму пытаются усилить меры безопасности.

"Но на земле все сводится к тому, что технику перевозят туда-сюда без конкретного плана, и это больше похоже на панику, чтобы отчитаться начальству о проведенных мероприятиях. Ситуация напоминает период 2023-2024, когда по Крыму активно нанесли удары", - отметили в "АТЕШ".

Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за действиями россиян на полуострове и передают всю важную информацию Силам обороны Украины.

Фото: в Крыму оккупанты массово перемещают технику и системы ПВО (t.me/atesh_ua)