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У Криму оголосили надзвичайний стан через розлив мазуту в Чорному морі

Фото: у Криму оголосили надзвичайний стан (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Криму ввели режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Причиною став розлив мазуту в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відповідний указ видав гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Зоною надзвичайної ситуації вважається територія округу Керч та Ленінського району Криму.

25 грудня через розлив мазуту під час аварії танкерів у Керченській протоці режим надзвичайної ситуації регіонального характеру запровадили у Краснодарському краї. Наступного дня у регіоні було оголошено режим НС федерального характеру.

 

Аварія танкерів у Чорному морі

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.

Крім того, 17 грудня біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Речник Військово-морських сил ЗСУ пояснював, що російські танкери пішли на дно, оскільки вийшли в море без дотримання вимог судноплавства. У мережі показали супутникові знімки забруднених мазутом пляжів у Росії.

Детальніше про аварію з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у нашому матеріалі.

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Крим