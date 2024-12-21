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Забруднено понад 50 км. З'явилися супутникові знімки пляжів РФ після аварії танкерів

Анапа, Субота 21 грудня 2024 14:30
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Забруднено понад 50 км. З'явилися супутникові знімки пляжів РФ після аварії танкерів Фото: з'явилися супутникові знімки забруднення після аварії танкерів РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок аварії нафтових танкерів біля Криму пляжі у Росії були значно забруднені. У мережі з'явилися супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання показало супутникові зображення пляжів в Анапі та Витязевому. Для порівняння показали знімки, зроблені у січні 2024 року та 20 грудня 2024 року.

На фото помітно плями мазуту та мішки, в які збирають залишки нафтових відходів. Як пише видання, мазут встигає просочитися через пластикові мішки назад у пісок через те, що мішки не встигають вивозити.

Раніше зазначалося, що площа забруднення мазутом на Кубані після аварії двох танкерів у Керченській протоці збільшилася до 54 кілометрів.

Аварія танкерів біля Криму

Нагадаємо, 15 грудня через сильний шторм у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Повідомлялися, що один з них хвилі розрубали майже навпіл.

Як пояснив речник ВМС ЗСУ, танкери пішли на дно, оскільки вийшли в море, не дотримавшись вимог судноплавства.

Вже 17 грудня стало відомо, що біля порту "Кавказ" у Чорному морі зазнав аварії ще один танкер. Повідомлялося про витік мазуту. У мережі з'явилася інформація про забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Більше про те, що сталося з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у нашому матеріалі.

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