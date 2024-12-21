Забруднено понад 50 км. З'явилися супутникові знімки пляжів РФ після аварії танкерів

Внаслідок аварії нафтових танкерів біля Криму пляжі у Росії були значно забруднені. У мережі з'явилися супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання показало супутникові зображення пляжів в Анапі та Витязевому. Для порівняння показали знімки, зроблені у січні 2024 року та 20 грудня 2024 року.

На фото помітно плями мазуту та мішки, в які збирають залишки нафтових відходів. Як пише видання, мазут встигає просочитися через пластикові мішки назад у пісок через те, що мішки не встигають вивозити.

Раніше зазначалося, що площа забруднення мазутом на Кубані після аварії двох танкерів у Керченській протоці збільшилася до 54 кілометрів.