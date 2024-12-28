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В Крыму объявили чрезвычайное положение из-за разлива мазута в Черном море

Фото: в Крыму объявили чрезвычайное положение (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стал разлив мазута в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Соответствующий указ издал гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Зоной чрезвычайной ситуации считается территория округа Керчь и Ленинского района Крыма.

25 декабря из-за разлива мазута во время аварии танкеров в Керченском проливе режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Краснодарском крае. На следующий день в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.

 

Авария танкеров в Черном море

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма.

Кроме того, 17 декабря возле порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. Стало известно об утечке мазута в Черное море и загрязнении побережья Краснодарского края.

Спикер Военно-морских сил ВСУ объяснял, что российские танкеры пошли на дно, поскольку вышли в море без соблюдения требований судоходства. В сети показали спутниковые снимки загрязненных мазутом пляжей в России.

Подробнее об аварии с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в нашем материале.

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Крым