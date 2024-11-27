У Криму оголошували тривогу: росіяни заявили про вибухи у Севастополі та Саках

За словами Развожаєва, у Криму оголошували сигнал повітряної тривоги з 19:00 до 19:10. Він не уточнив причину.

Однак моніторингові канали почали повідомляти про серію вибухів на півострові. Зокрема, про вибухи заявляли мешканці Сакського району. Також, ймовірно, вибух був у Керчі.

У Севастополі також лунали звуки вибухів. За даними "Кримського вітру" у місті зупиняли рух наземного громадського транспорту

Варто заявити, що росіяни вже оголосили про нібито вдалу роботу свого ППО та збиття всіх невідомих цілей.

Ситуація в Криму

Росіяни окупували Крим у 2014 році та перетворили півострів на величезну військову базу.

Однак нещодавно партизани змогли розвідати базу окупантів на мисі Фіолент, де розташовані системи ППО росіян.

Також у жовтні партизани зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО в Криму.