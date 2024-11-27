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У Криму оголошували тривогу: росіяни заявили про вибухи у Севастополі та Саках

Середа 27 листопада 2024 19:20
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У Криму оголошували тривогу: росіяни заявили про вибухи у Севастополі та Саках Ілюстративне фото: у Криму лунали вибухи 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ввечері 27 листопада в Криму прогриміли вибухи. Росіяни заявили про ракетну атаку на півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва та Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами Развожаєва, у Криму оголошували сигнал повітряної тривоги з 19:00 до 19:10. Він не уточнив причину.

Однак моніторингові канали почали повідомляти про серію вибухів на півострові. Зокрема, про вибухи заявляли мешканці Сакського району. Також, ймовірно, вибух був у Керчі.

У Севастополі також лунали звуки вибухів. За даними "Кримського вітру" у місті зупиняли рух наземного громадського транспорту

Варто заявити, що росіяни вже оголосили про нібито вдалу роботу свого ППО та збиття всіх невідомих цілей.

Ситуація в Криму

Росіяни окупували Крим у 2014 році та перетворили півострів на величезну військову базу.

Однак нещодавно партизани змогли розвідати базу окупантів на мисі Фіолент, де розташовані системи ППО росіян.

Також у жовтні партизани зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО в Криму.

Варто зауважити, що сьогодні у Криму вже було тривожно - вдень місцеві заявляли про "приліт" по аеродрому "Бельбек".

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