У Криму оголошено тривогу. Росіяни заявляють про роботу ППО у Севастополі

За словами Развожаєва, у Севастополі нібито працює російська ППО. А всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності.

"У Севастополі працює ППО. Збито вже кілька повітряних цілей. Усі служби приведені в стан бойової готовності", - заявив колаборант.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що у Севастополі було чути звук сирени, а після того лунали вибухи. Також про вибухи повідомляють і жителі смт. Гвардійське, де розташований військовий аеродром.

Развожаєв вже традиційно заявив про збиття повітряних цілей над півостровом.

Оновлено о 23.45.

Як повідомляють моніторингові канали, в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. Однак офіційно наразі підтверджень немає. При цьому росіяни традиційно заявили про збиття всіх цілей.

Удари по Криму

В окупованому Криму все частіше проводяться спецоперації зі знищення російських військових баз та ворожої техніки. Зокрема, наприкінці квітня було завдано удар по аеродрому неподалік Джанкою. Тоді там було зафіксовано десятки вибухів.

А в ніч на 15 травня у Севастополі також лунали вибухи. Як пізніше заявляли ЗМІ, там було атаковано аеродром Бельбек, на якому під удар могли потрапити літаки росіян. Росіяни вже традиційно заявили, що півострів було атаковано ракетами ATACMS, і що нібито ПО їх збило.

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