У Криму оголошено тривогу: росіяни заявили про роботу ППО у Севастополі

Російські окупанти заявили про роботу ППО у Севастополі. Там нібито відбивають ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

За словами Развожаєва, у Севастополі російські військові нібито відбивають атаку ракетами. Він вже заявив про успішну роботу російського ППО, яке нібито збило одну протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією Чорного моря на значному віддаленні від берега.

Водночас моніторингові Telegram-канали заявляють, що у Севастополі було чути вибух до оголошення тривоги.

Удари по Криму

В окупованому Криму дедалі частіше відбуваються спецоперації зі знищення російських військових баз та техніки. Наприкінці квітня удару зазнав аеродром біля Джанкоя, де було зафіксовано десятки вибухів.

У ніч на 15 травня вибухи пролунали в Севастополі. За даними ЗМІ, атаковано аеродром Бельбек, де могли постраждати російські літаки. Росіяни заявили, що півострів нібито атакували ракетами ATACMS, які їхня ППО "збила".