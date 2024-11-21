В Крыму объявлена тревога: россияне заявили о работе ПВО в Севастополе

Российские оккупанты заявили о работе ПВО в Севастополе. Там якобы отбивают ракетную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационного "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

По словам Развожаева, в Севастополе российские военные отражают атаку ракетами. Он уже заявил об успешной работе российского ПВО, якобы сбившего одну противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Черного моря на значительном удалении от берега.

В то же время, мониторинговые Telegram-каналы заявляют, что в Севастополе был слышен взрыв до объявления тревоги.

Удары по Крыму

В оккупированном Крыму все чаще проходят спецоперации по уничтожению российских военных баз и техники. В конце апреля удар потерпел аэродром возле Джанкоя, где были зафиксированы десятки взрывов.

В ночь на 15 мая взрывы прогремели в Севастополе. По данным СМИ, атакован аэродром Бельбек, где могли пострадать российские самолеты. Россияне заявили, что остров якобы атаковали ракетами ATACMS, которые их ПВО "сбила".