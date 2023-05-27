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В Криму найманці з ПВК "промивають мізки" школярам, - ЦНС

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Субота 27 травня 2023 06:19
В Криму найманці з ПВК "промивають мізки" школярам, - ЦНС Фото: в Криму найманці з ПВК проводять "військов-патріотичне виховання" для дітей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Криму найманці однієї з приватних військових компаній РФ проводили для дітей заходи "військово-патріотичного виховання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За їхніми даними, такі заходи проводились у середині травня.

"Для проведення заходів окупанти залучили найманців приватної військової компанії "Ливадія", - йдеться в публікації.

На цих заходах дітей навчали стрільбі з автоматів та наданню першої медичної допомоги.

"Політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління", - зазначили в ЦНС.

Ситуація в Криму

Україна неодноразово заявляла про наміри повернути Крим будь-яким законним шляхом. Так, радник голови Офісу президента Михайла Подоляк вважає, що Україна може повернути Крим під свій контроль вже в найближчі 5-7 місяців. А цьому секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що звільнення півострова залежатиме від поведінки самої ж Росії.

Тим часом росіяни продовжують використовувати півострів в своїх цілях, а "влада" там знаходиться в паніці. Так, міноборони Британії заявили, що самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов почав вербувати найманців на півострові, бо не впевнений, що російська армія здатна його "захистити".

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