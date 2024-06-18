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У Криму пролунали вибухи, загарбники перекривали Кримський міст

Крим, Вівторок 18 червня 2024 00:59
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У Криму пролунали вибухи, загарбники перекривали Кримський міст Фото: в окупованому Криму пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Російські загарбники перекривали Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" та місцеві пабліки.

О 0:08 за київським часом окупанти перекрили Кримський міст. У Керчі сили ППО начебто відпрацювали по безпілотнику.

Також повідомлялося про небезпеку застосування БпЛА у Севастополі.

О 0:33 повідомили, що у військових частинах Севастополя та Сімферополя лунає тривога, а о 0:38 - що з аеродрому "Бельбек" піднято авіацію.

О 0:39 моніторингові канали повідомили про знищення ракети над Чорним морем.

Тим часом очевидець зафільмував рух безпілотника у Сімферопольському районі.

О 0:47 пабліки повідомили про відкриття Кримського мосту.

О 1:21 українські пабліки повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі.

Кримські пабліки повідомляють про вибухи в районі Стрілецької бухти Севастополя. Очевидці повідомили, що в бухту навідався морський дрон.

Ситуація в анексованому Криму

За останні два місяці Повітряні сили ЗСУ результативно вразили 15 систем ППО російських загарбників.

Так, у ніч на 10 червня, Сили оборони успішно ліквідували зенітний ракетний дивізіон С-400 поблизу Джанкоя, а також дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

У ніч на 12 червня ЗСУ вдарили групою ракет по дивізіонах ЗРК С-300 та С-400 на півострові.

Тим часом через велику кількість атак, Росія вивела з Криму всі носії ракет.

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