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В Крыму прогремели взрывы, захватчики перекрывали Крымский мост

Крым, Вторник 18 июня 2024 00:59
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В Крыму прогремели взрывы, захватчики перекрывали Крымский мост Фото: в оккупированном Крыму прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Российские захватчики перекрывали Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и местные паблики.

В 0:08 по киевскому времени оккупанты перекрыли Крымский мост. В Керчи силы ПВО якобы отработали по беспилотнику.

Также сообщалось об опасности применения БпЛА в Севастополе.

В 0:33 сообщили, что в воинских частях Севастополя и Симферополя звучит тревога, а в 0:38 - что с аэродрома "Бельбек" поднята авиация.

В 0:39 мониторинговые каналы сообщили об уничтожении ракеты над Черным морем.

Тем временем очевидец снял движение беспилотника в Симферопольском районе.

В 0:47 паблики сообщили об открытии Крымского моста.

Ситуация в аннексированном Крыму

За последние два месяца, Воздушные силы ВСУ результативно поразили 15 систем ПВО российских захватчиков.

Так, в ночь на 10 июня, Силы обороны успешно ликвидировали зенитный ракетный дивизион С-400 вблизи Джанкоя, а также дивизионы С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Также в ночь на 12 июня ВСУ ударили группой ракет по дивизионам ЗРК С-300 и С-400 на полуострове.

Между тем из-за большого количества атак, Россия вывела из Крыма все носители ракет.

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