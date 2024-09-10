У Криму лунають вибухи. Військові РФ підняли авіацію з аеродрому Саки

"Октябрське, Крим вибухи", - йдеться у повідомленні.

Російські моніторингові канали повідомляють про ймовірний запуск ЗСУ безпілотників з Одеси у напрямку мису Тарханкут і далі на схід.

Також повідомляється про вірогідність запуску балістичних ракет у напрямку Півдня зі стику Миколаївської та Херсонської областей.

Водночас, Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про зліт російської авіації з аеродрому Саки.