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У Криму лунають вибухи. Військові РФ підняли авіацію з аеродрому Саки

Фото: загарбники скаржаться на атаку дронів у Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У селищі Октябрське в тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Загарбники підняли в повітря авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Октябрське, Крим вибухи", - йдеться у повідомленні.

Російські моніторингові канали повідомляють про ймовірний запуск ЗСУ безпілотників з Одеси у напрямку мису Тарханкут і далі на схід.

Також повідомляється про вірогідність запуску балістичних ракет у напрямку Півдня зі стику Миколаївської та Херсонської областей.

Водночас, Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про зліт російської авіації з аеродрому Саки.

Ситуація в Криму

За останні місяці українські військові регулярно вражають військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму.

Після нещодавніх атак ЗСУ була зафіксована деградація конструкцій на Кримському мосту.

Водночас, росіяни будують дивну споруду на Кримському мосту та продовжують стягувати в район переправи сили ППО.

Крім того, загарбники шукають заміну залізничним поромам у Криму після їх знищення Силами оборони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Крим