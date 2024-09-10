У Криму лунають вибухи. Військові РФ підняли авіацію з аеродрому Саки

У селищі Октябрське в тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Загарбники підняли в повітря авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
"Октябрське, Крим вибухи", - йдеться у повідомленні.
Російські моніторингові канали повідомляють про ймовірний запуск ЗСУ безпілотників з Одеси у напрямку мису Тарханкут і далі на схід.
Також повідомляється про вірогідність запуску балістичних ракет у напрямку Півдня зі стику Миколаївської та Херсонської областей.
Водночас, Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про зліт російської авіації з аеродрому Саки.
За останні місяці українські військові регулярно вражають військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму.
Після нещодавніх атак ЗСУ була зафіксована деградація конструкцій на Кримському мосту.
Водночас, росіяни будують дивну споруду на Кримському мосту та продовжують стягувати в район переправи сили ППО.
Крім того, загарбники шукають заміну залізничним поромам у Криму після їх знищення Силами оборони України.
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