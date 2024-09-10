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В Крыму раздаются взрывы. Военные РФ подняли авиацию с аэродрома Саки

Фото: захватчики жалуются на атаку дронов в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В поселке Октябрьское во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы. Захватчики подняли в воздух авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Октябрьское, Крым взрывы", - говорится в сообщении.

Российские мониторинговые каналы сообщают о вероятном запуске ВСУ беспилотников из Одессы в направлении мыса Тарханкут и далее на восток.

Также сообщается о вероятности запуска баллистических ракет в направлении Юга со стыка Николаевской и Херсонской областей.

В то же время, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о взлете российской авиации с аэродрома Саки.

Ситуация в Крыму

За последние месяцы украинские военные регулярно поражают военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму.

После недавних атак ВСУ была зафиксирована деградация конструкций на Крымском мосту.

В то же время, россияне строят странное сооружение на Крымском мосту и продолжают стягивать в район переправы силы ПВО.

Кроме того, захватчики ищут замену железнодорожным паромам в Крыму после их уничтожения Силами обороны Украины.

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Крым