Раніше РБК-Україна писало, що 24 жовтня у Криму настав блекаут після того, як дронами була атакована енергетична інфраструктура за межами Севастополя.

Також у ніч на 20 серпня у Севастополі пролунали вибухи, після яких частина Криму залишилась без світла. Електрики не було у Севастополі, Сімферополі та Джанкої.

Крім того, у квітні в окупованому Криму масштабна атака безпілотників спричинила масові відключення електроенергії у багатьох районах півострова.

Так, основний удар прийшовся на об'єкти енергетичної інфраструктури в північній та центральній частинах півострова.