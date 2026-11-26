Ранее РБК-Украина писало, что 24 октября в Крыму наступил блэкаут после того, как дронами была атакована энергетическая инфраструктура за пределами Севастополя.

Также в ночь на 20 августа в Севастополе раздались взрывы, после которых часть Крыма осталась без света. Электричества не было в Севастополе, Симферополе и Джанкое.

Кроме того, в апреле в оккупированном Крыму масштабная атака беспилотников повлекла массовые отключения электроэнергии во многих районах полуострова.

Основной удар пришелся на объекты энергетической инфраструктуры в северной и центральной частях полуострова.